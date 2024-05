A- A+

Luto Ator que interpretou capitão do Titanic morre aos 79 anos Bernard Hill é único artista a aparecer em mais de um filme que levou 11 prêmios Oscar

O ator Bernard Hill, que interpretou o capitão do Titanic no filme sobre o naufrágio do transatlântico, morreu aos 79 anos. A informação é da rede BBC.

Ao lado de estrelas como Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, Bernard Hill deu vida a um dos principais personagens da obra de James Cameron, o comandante Edward Smith.

O artista é o único ator a aparecer em mais de um filme que levou 11 prêmios do Oscar: além de Titanic, ele também ficou conhecido pelo papel de rei Théoden na trilogia Senhor dos Anéis.

Outro trabalho de destaque foi na série britânica Boys from the Blackstuff, na qual interpretou o personagem Yosser Hughes.

Veja também

Rio de Janeiro Madonna leva 1,6 milhão a Copacabana e supera recorde histórico dos Rolling Stones em 2006