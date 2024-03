Ator que interpretou Jovem Anakin em "Star Wars" é internado após sofrer surto psicótico, nos EUA

A- A+

Famoso por estrelar como Anakin Skywalker, um dos personagens mais famosos da franquia Star Wars, o ator Jake Lloyd, 35, passou por complicações de saúde mental e precisou ser internado em reabilitação, nos Estados Unidos. A informação foi revelada pela mãe de Jake, em entrevista ao Scripps News, nesta segunda-feira.

De acordo com o depoimento de Lisa Lloyd, a situação do filho se apresentou como algo contínuo nos últimos anos, mas que agora ela tem mais esperanças por uma melhora real e significativa. Internado em uma clínica de reabilitação há cerca de 10 meses, Jake tem apresentado melhoras sociais e está comprometido a tomar suas medicações.

Histórico, prisão e diagnóstico

Tudo começou ainda no ensino médio, em 2006, quando Jake passou a dar declarações duvidosas sobre a realidade.

"Jake começou a ter alguns problemas no ensino médio. Ele começou a falar sobre 'realidades'. Ele não sabia se estava nesta realidade ou em uma realidade diferente. Eu realmente não sabia exatamente o que dizer sobre isso. Ele dizia não saber em que realidade estava. Não sei em que realidade estou" disse ela.

Com a repetição do quadro de dúvidas sobre o que vivia ser real ou não, Jake passou a se consultar com especialistas. Depois de um diagnóstico de bipolaridade errado, veio a certeza de que ele, na verdade, tem esquizofrenia paranoica. Os resultados dos exames obrigaram o jovem a deixar a Columbia College Chicago, que havia começado a frequentar no outono de 2007.

“Quando eles finalmente contaram sobre a doença, ele caiu em uma depressão ainda pior. Foi muito difícil. Ele achava que não precisava tomar remédios porque não estava doente. Não queria ir ao terapeuta, porque não havia nada de errado com ele.”

Ainda com o quadro de instabilidade, Jake parava de tomar os medicamentos corretos e buscava drogas ilícitas. Em 2025, Lisa recebeu a notícia de que o filho havia sido preso, na Carolina do Sul, durante uma viagem que fazia sozinho da Flórida ao Canadá. Com várias acusações, os policiais afirmaram que Jake empreendeu fuga durante uma perseguição em várias cidades antes de bater com o carro e ser preso.

Lisa contratou um advogado para tirar o filho da prisão, mas Jake não respondia. Ela, então, tentou que ele fosse encaminhado para um hospital, mas não obteve sucesso. Dessa forma, Jake acabou encarcerado por 10 meses.

— Tentei ligar e ele não quis falar comigo. Simplesmente recusou categoricamente. Eu estava conversando com as pessoas na prisão e tentando explicar que ele havia parado de tomar a medicação, mas eles não lhe deram os remédios. Como mãe, você está apenas arrancando os cabelos porque seu filho precisa de ajuda. Você sabe que ele está doente. Você sabe que ele não vai melhorar a menos que receba algum medicamento” —, disse ela.

Lisa insistiu em contatar Jake, que eventualmente respondeu a mãe na prisão e foi transferido para um hospital de tratamento na Califórnia. No entanto, a situação ainda não era a ideal, ele ainda resistia em comparecer nas consultas médicas e a tomar remédios. Durante o depoimento, Lisa lembra que num certo momento, já em liberdade, Jake ligou para ela e disse que havia sido baleado por um invasor em seu apartamento, mas tudo não passava de alucinação.

Veja também

BBB 24 ''O Poder do Falso'': Boninho explica a nova dinâmica que vai acontecer na casa do BBB 24