Ator que participou de 'Game of Thrones' morre por doença rara aos 35 anos

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O ator irlandês Michael Patrick, de 35 anos, morreu na noite da última terça-feira (7), depois de lutar por três anos contra a Doença do Neurônio Motor (DNM). Ele participou de um episódio de "Game of Thrones", da sexta temporada, intitulado "The broken man", como um rebelde selvagem que enfrentava o personagem Davos Seaworth, interpretado pelo ator irlandês Liam Cunningham. Patrick também atuou em outras séries de TV, como "Blue Lights", "My Left Nut" e "This Town."

Ele foi diagnosticado com a doença rara em 2023. A DNM destrói nervos responsáveis por movimentos involuntários do corpo, como o que usamos para falar e andar, mas também para respirar, por exemplo, o que ameaça a vida do paciente. A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), que ficou conhecida por acometer o físico Stephen Hawking, também é classificada como uma doença do mesmo grupo. A notícia foi confirmada pela mulher de Patrick, Naomi Sheehan, em suas redes sociais.

"Ele foi internado há 10 dias e recebeu cuidados incríveis da equipe do hospital. Ele faleceu em paz, cercado por familiares e amigos. Palavras não conseguem descrever a nossa dor. Já foi dito mais de uma vez que Mick foi uma inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, não apenas nos últimos anos durante sua doença, mas em todos os dias de sua vida. Ele viveu uma vida tão plena quanto qualquer ser humano pode viver. Alegria, muita energia, riso contagiante. Um gigante ruivo", postou ela na sua página.

Naomi também destacou que seu marido vivia a vida com pensamento positivo. Na sua última postagem, há cerca de dois meses, ele publicou uma foto em que sorria em uma cadeira médica, e atualizava os fãs sobre a sua saúde. Ele explicava por que decidiu não fazer uma traqueostomia, após uma semana de internação. Patrick explicou que demoraria de 6 meses a um ano para voltar pra casa, e que o seu neurologista informara que ele deveria ter ainda mais um ano de vida, portanto não queria ter este tempo internado.

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