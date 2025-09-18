A- A+

luto Ator que participou de 'Grey's Anatomy' morre aos 46 anos Brad Everett Young sofreu um grave acidente de carro em Los Angeles e não resistiu aos ferimentos

Morreu nesta quinta-feira (18), aos 46 anos, o ator e fotógrafo Brad Everett Young. Ele sofreu um acidente grave em Los Angeles depois que seu veículo colidiu com outro que trafegava no sentido contrário. Brad morreu no local.

Quem era Brad Everett Young

Além do ofício de ator, Brad era fotógrafo de celebridades era presença frequente em tapetes vermelhos de festivais e eventos do meio. Como ator, chegou a participar de “Grey's Anatomy”, interpretando um paciente submetido a apendectomia em um episódio da quinta temporada.

Também fez aparições em outras produções como "Boy meets world", "Love & basketball", "I love you, man", entre outros. Também era conhecido por sua dedicação às artes . Era educador por meio do Dream Loud Official, uma iniciativa que levava educação artística para escolas nos Estados Unidos.

