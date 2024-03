A- A+

RIO DE JANEIRO Ator Rafael Cardoso é esperado para prestar depoimento após agressão a gerente no Rio de Janeiro Testemunhas também serão ouvidas nos próximos dias e "diligências serão realizadas para apurar todos os fatos"

Uma semana após a denúncia de agressão sofrida pelo gerente de um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, o ator Rafael Cardoso, é esperado para prestar depoimento nesta terça-feira. Testemunhas também serão ouvidas nos próximos dias e "diligências serão realizadas para apurar todos os fatos".

— Ele está intimado para ser ouvido na próxima terça-feira. Estamos apurando os fatos — afirmou o delegado da 16ª DP (Barra da Tijuca), Neilson Nogueira ao Globo.

Segundo Léo Dias, a vítima é João Fernando, de 64 anos, que disse ter prestado um boletim contra o ator após receber ameaças de violência e ser agredido. Em depoimento, o gerente disse que Rafael estava "completamente transtornado" e teria dado um soco. Ao Globo, o delegado que está no caso, afirmou que a vítima desconhece o que teria motivado as agressões do ator.

—A vítima desconhece a motivação — disse Nogueira.

O ator estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento, segundo o seu relato. Ainda segundo o gerente, após uma breve conversa e ameaças repetidas de morte por parte de Rafael, ele levou um soco na nuca.

A vítima, que nunca havia visto o ator antes, destacou que tentou se afastar da situação, mas as agressões persistiram, e um motoboy teria segurando Rafael. O gerente alegou ainda que o ator parecia alcoolizado no momento da confusão.





Até o momento, o ator não se pronunciou sobre o caso.

