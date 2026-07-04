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Cultura+ Ator recebe apoio de famosos após denunciar ter sido vítima de racismo em shopping na Gávea Vitor Feitosa falou sobre o caso nas redes sociais e contou que levou uma cabeçada quando estava ao lado do filho, uma criança

O ator Vitor Feitosa contou nas redes sociais que foi vítima de racismo no Shopping da Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No relato, ele diz que levou uma cabeçada de um homem que estava no local após pedir informações sobre onde ficava o banheiro ao lado do filho, criança. Depois da postagem, ele recebeu o apoio de uma série de famosos.

"Que horror, sinto muito que tenham passado por isso", disse a atriz e ex-BBB Maria. "Absurdo demais", escreveu a atriz Lorrana Mousinho. "Racismo é crime. Lamento profundamente", falou o ator Mateus Solano. "Sinto muito, irmão, todo dia essas violências matam um pouco a gente", digitou o ator Lucas Leto. "Absurdo total", escreveu a cantora Clara Buarque.

Outras personalidades curtiram e compartilharam a postagem de Feitosa, como fizeram a cantora Marvvila, a ex-BBB Thamiris Maia e a atriz Alana Cabral. O ator que fez a denúncia comentou aos colegas: "(Racistas) não passarão" e "viveremos para que isso não aconteça frequentemente com os nossos".

O que aconteceu com o ator?

Feitosa disse que foi buscar o filho na creche na última semana, perto do Shopping da Gávea. No momento, ele havia decidido entrar no local para comprar um chip e levar o menino ao banheiro. Ele falou ainda que não viu seguranças ou funcionários para perguntar onde ficava banheiro familiar. "Decidi abordar — de forma totalmente educada — um senhor que passava com uma criança. Como ela parecia ter a idade do meu filho, imaginei que ele saberia me ajudar", relatou.

A postagem continua: "O que eu jamais imaginaria é que aquele idoso Luiz se revelaria um agressor racista. Assim que pedi a informação, a resposta dele foi imediata e violenta: disse que não me daria dinheiro, mandou que eu sumisse dali com meu filho e, em seguida, me agrediu com uma cabeçada no rosto".

O ator disse que ficou indignado na hora. "Ele passou a repetir, com total arrogância, que 'não daria em nada' porque eu não sabia quem ele era, e que eu 'não era ninguém'. Depois que a segurança do shopping e a polícia chegaram e fomos todos para a delegacia, o agressor mudou a postura. Teve a audácia de me pedir para 'deixar isso para lá' e aceitar apenas um pedido de desculpas".

O artista relatou também que as imagens das câmeras do shopping registraram o momento e que estava guardando liberação para que fossem anexadas ao boletim de ocorrência. "Desculpas não apagam a humilhação. Não apagam o trauma gerado no meu filho e na criança que estava com ele. Sei que a situação poderia ter sido ainda pior se eu tivesse revidado, mas, felizmente, mantive o foco em proteger a integridade física do meu filho".

Por fim, ele disse: "Compartilho esse episódio tomado de profunda consternação. É doloroso demais pensar que esse foi o primeiro episódio de racismo que meu filho sofreu, mesmo que indiretamente. Ele é apenas um bebê, mas teve que ver o pai ser agredido dessa forma. A justiça precisa ser feita, ninguém merece passar por isso".

Polícia investiga o caso

Nesta semana, Feitosa disse que foi com seu advogado até a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na Lapa, relatar o caso. Ele contou: "Ainda processando tudo e todas as direções que isso me levou, não é simples tentar provar o que é explícito e, ao mesmo tempo, velado estrategicamente (...). É essencial estar preparado e ter evidências de sua integridade".

Segundo o G1, o caso segue investigado pela 14ªDP (Leblon). O registro, ainda segundo o portal, foi feito como lesão corporal, e não como injúria – como o ator afirma ter solicitado. A corporação disse para a reportagem que "a tipificação inicial de um registro não define a conclusão da investigação, podendo ser ajustada no curso do procedimento, à medida que novos elementos são apurados".

O Shopping da Gávea informou que "repudia qualquer tipo de violência".

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