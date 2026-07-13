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Luto Ator Rui Rezende, de "Roque Santeiro", será enterrado nesta quarta-feira no Rio Artista morreu neste domingo (12) e estava internado desde o último dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro

O Retiro dos Artistas, que comunicou a morte do ator Rui Rezende, aos 88 anos, informou que o velório do ator será realizado nesta quarta-feira (15) no Memorial do Carmo, no Caju, na Região Portuária do Rio de Janeiro.

Na publicação, a organização avisou que o velório de Rui irá começar às 11h na capela 6 e está com encerramento previsto para as 14h.

Segundo a instituição, o artista morreu neste domingo (12) e estava internado desde o último dia 2 de julho no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi informada.

Desde 2019, o ator morava no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá. Em nota, a instituição lamentou sua morte e destacou que Rui "construiu uma trajetória marcada pela dedicação à arte e por personagens que permanecerão vivos na memória de gerações".

O Retiro afirmou ainda que o ator encontrou no local "um lar cercado de carinho, respeito e cuidado" e prestou solidariedade a familiares, amigos e admiradores.

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