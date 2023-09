Ator Russel Brand menciona 'semana deprimente' após acusações de agressão sexual

O ator e comediante britânico Russel Brand disse nesta sexta-feira que teve “uma semana deprimente”, em sua primeira declaração após ser acusado de agressão sexual e estupro, o que não comentou explicitamente.

“Obviamente, foi uma semana atípica e deprimente, e agradeço muito por seu apoio e por terem questionado as informações que estão sendo apresentadas”, declarou Brand em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, que tem 6,6 milhões de inscritos. Preciso agora do seu apoio, mas do que nunca."