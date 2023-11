A- A+

ACUSAÇÃO Ator Russell Brand é acusado de agressão sexual em 2010, em Nova York Astro inglês alega que as suas relações foram sempre 'consensuais'

O ator britânico Russell Brand foi acusado por uma atriz anônima por suposta agressão sexual cometida em 2010, durante as filmagens de um filme em Nova Iorque, segundo documentos tornados públicos nesta sexta-feira à noite.

Esta queixa apresentada ao Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque surge na sequência de acusações de várias mulheres e de investigações realizadas em Setembro e Outubro pelos meios de comunicação social e pela polícia no Reino Unido sobre violação, agressão sexual e violência psicológica.

Russell rejeitou estas acusações no seu país natal, alegando que as suas relações foram sempre “consensuais”.

Segundo as mulheres, os ataques ocorreram entre 2006 e 2013, quando Brand, conhecido como ex-marido da cantora Katy Perry, estava no auge da fama trabalhando como apresentador da BBC Radio 2 e do Channel 4 e atuava em Hollywood. filmes.

Em Nova York, a denúncia foi apresentada por uma mulher anônima conhecida pela justiça americana como “Jane Doe”, que alega que em 7 de julho de 2010, “ela estava trabalhando no set do filme ‘Arthur’ quando o ator principal Russell Brand” Ele me agrediu sexualmente."

"Jane Doe" disse que Brand apareceu embriagado, "cheirava a álcool e carregava uma garrafa de vodca no set".

“Ele então expôs seu pênis para mim no set e à vista de todo o elenco e equipe”, disse ele.

Mais tarde naquele dia, Brand seguiu a atriz até o banheiro “e me agrediu, enquanto um membro da equipe de produção vigiava a porta do lado de fora”, segundo denúncia assinada em 7 de outubro.

A reclamação também visa Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Discovery, MBST Entertainment, BenderSpink e Langley Park Pictures.

A atriz declarou que, em decorrência do ataque, “sofri e continuo sofrendo extrema vergonha, constrangimento e medo”.

Ele disse que também temia retaliação dos milhões de fãs, seguidores e assinantes de Brand em suas redes sociais, onde o ator de 48 anos se tornou uma celebridade anti-establishment nos últimos anos.

