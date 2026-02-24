A- A+

ACUSAÇÕES Ator Russell Brand se declara "não culpado" após novas acusações de crimes sexuais A liberdade sob fiança do ator de 50 anos foi prorrogada até o julgamento, que está marcado para junho

O ator britânico Russell Brand, processado por estupros e agressões sexuais, os quais nega, declarou-se 'não culpado' nesta terça-feira (24) de duas novas acusações durante uma breve audiência no Tribunal Criminal de Southwark, em Londres.

Nos dois casos, tratam-se de mulheres "com 16 anos ou mais", em incidentes que teriam ocorrido em 2009 na capital britânica, afirmou o juiz, sem fornecer mais detalhes sobre suas idades ou identidades, que são protegidas por lei.

A liberdade sob fiança do ator de 50 anos foi prorrogada até o julgamento, que está marcado para junho.

Em maio do ano passado, o ex-marido de Katy Perry se declarou 'não culpado' de dois estupros e várias agressões sexuais a quatro mulheres na região costeira de Bournemouth (sul da Inglaterra) e em Londres, entre 1999 e 2005.

Russell Brand, nascido em 1975 em Essex, ao leste de Londres, tem milhões de seguidores no YouTube, X e Instagram, onde compartilha regularmente opiniões antissistema e teorias da conspiração.

O artista começou sua carreira como comediante de stand-up na adolescência e ficou conhecido por seu humor provocativo antes de se tornar ator de cinema e televisão.

