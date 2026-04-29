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Famosos Ator Sam Neill, de 'Jurassic Park', diz que superou câncer "Eu estava desorientado e parecia que estava de saída, o que obviamente não era o ideal", declarou Sam ao telejornal do Canal 7 da Austrália

O ator Sam Neill, lembrado por seu papel em ‘Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros’, afirmou que superou um câncer após cinco anos, graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.

O neozelandês, de 78 anos, que interpretou um cientista no grande sucesso de bilheteria de 1993 sobre dinossauros, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin na fase três.

No fim de semana, declarou em uma entrevista que havia cinco anos vívidos com o câncer no sangue, mas que seu tratamento de quimioterapia acabou deixando de funcionar. “Eu estava desorientado e parecia que estava de saída, o que obviamente não era o ideal”, declarou ao telejornal do Canal 7 da Austrália.

O ator foi tratado com terapia de células T com CAR, que utiliza um vírus desativado para reprogramar geneticamente células T humanas, que combatem infecções, permitindo ataques de tipos específicos de câncer. "Acabei de fazer uma tomografia e não tenho câncer. É algo extraordinário", declarou Neill.

Ele pediu aos governos federal e estadual da Austrália que financiem uma terapia de células T com CAR para pacientes com esse tipo de câncer no país.

A carreira de Neill começou nos anos 1970 e inclui coleções de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série "Peaky Blinders" e o filme "O Piano".

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