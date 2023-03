A- A+

Jurassic Park Ator Sam Neill, de "Jurassic Park", revela câncer no sangue Ele ficou famoso como o doutor Alan Grant no filme "Jurassic Park - Parque dos Dinossauros" (1993)

O ator Sam Neill revelou que está em tratamento para câncer de sangue em estágio três e escreveu em suas memórias que está "possivelmente morrendo" da doença diagnosticada há um ano.

O neozelandês, que ficou famoso como o doutor Alan Grant no filme "Jurassic Park - Parque dos Dinossauros" (1993), conta que começou o tratamento para o linfoma não Hodgkin há um ano.

O ator, de 75 anos, faz essa revelação no livro "Did I Ever Tell You This? A Memoir" ("Eu já te contei isso? Memórias", em tradução livre) que será lançado na próxima semana.

Em seu primeiro capítulo, escrito durante uma sessão de quimioterapia, Neill afirma: "O negócio é o seguinte: estou doente. Possivelmente morrendo. Talvez tenha que acelerar isso".

O ator conta ao jornal The Guardian que a doença agora está em remissão, mas que terá de continuar fazendo quimioterapia para o resto de sua vida.

"Não posso esconder que o ano passado teve seus momentos sombrios", disse ele.

"Mas esses momentos sombrios lançam luz sobre um claro alívio e me fizeram ser grato por cada dia e por todos os meus amigos. Simplesmente feliz por estar vivo", acrescentou.

A longa carreira de Neill começou na década de 1970 e incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, como na série "Peaky Blinders", ou no premiado filme "O Piano".

Veja também

Televisão "Chuva Negra", série que estreia no Canal Brasil, traz protagonista com Síndrome de Down