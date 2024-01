A- A+

BBB 24 Ator Silvero Pereira "passa pano" para Davi em treta com Nizam no BBB 24; assista Com um pano de limpeza na mão, o ator disse o motivo pelo qual defender o baiano Davi

Sempre muito ativo como comentarista de Big Brother Brasil, o ator Silvero Pereira postou um vídeo, nesta segunda (15), se posicionando sobre a treta entre Davi e Nizam, no BBB 24, após a última formação de Paredão. Com um pano de limpeza na mão, o ator disse que nessa briga, “passa pano” para o baiano Davi.

“Vou passar pano para o Davi, sim senhor! Porque eu não vou ficar do lado de um macho, de um boy lixo, falso, que estava afim da menina na primeira festa, e a menina desmaiou braço dele de ansiedade, com medo de causar um desconforto. E aí o boy espera a menina dormir para ir lá na outra e contar uma outra versão e fazer com que a outra fique contra a menina que eles estavam a fim, só para ele se dar bem na história”, disse o ator.

Apesar de ficar do lado de Davi na briga entre ele e Nizam, Silvero reconheceu que ele usou um termo infeliz. “A frase do Davi é homofóbica. Quando o Davi diz ‘eu sou homem, não sou viado’, isso é uma frase estrutural da nossa sociedade, que não só nós LGBTQIAPN+, mas toda a sociedade tem que lutar contra essas frases, inclusive que acham que nós minorias somos menos que machos, pois essa sociedade machista, patriarcal sempre coloca o homem como sendo a força, como sendo o poderoso”, argumentou.

“Mas eu prefiro ficar do lado do Davi, porque Michel, querido LGBT foi lá e disse ‘amigo, fale isso não. Não é para falar isso não? Ó, eu estou aqui e não é para falar isso, não”. Davi reconheceu o erro, falou, disse ‘realmente eu errei e peço desculpa’. Então eu vou ficar do lado desse cara que reconhece o erro e pede desculpa do que do outro, que esperou uma oportunidade para criar outra versão e se dar bem na história. Então,ó, Davi, passo pano e ainda passo desinfetante e alvejante para você!”, concluiu Silvero Pereira.



Assista:

