Aos 91 anos, ator Stenio Garcia faz primeira aparição pública com nova estética facial

A- A+

Revelada durante o programa "Fofocalizando" desta terça-feira (13), a mudança estética do ator Stenio Garcia, 91 anos, foi bastante comentada por internautas nas redes sociais. O artista havia feito, junto com a esposa, um combo de procedimentos no dia 1º de junho, sendo a sua primeira aparição pública durante o programa do SBT desta terça.

Stenio realizou, além da harmonização, a aplicação de botox, preenchimento do malar e labial, bigode chinês, mandíbula e um procedimento na ruga que liga o canto da boca ao queixo, chamada de marionete.

Antes e depois da cirurgia, ator Stenio Garcia faz sua primeira aparição pública no programa de auditório "Fofocalizando", do SBT - Reprodução / Instagram

O ator afirmou em conversa ao Gshow que está "com a autoestima elevada!" após os procedimentos.

A esposa do ator, Marilene Saad, de 55 anos, também realizou alguns procedimentos, mas não tanto quanto o marido. Segundo ela em conversa para o Gshow, "não foi cirurgia! Foi apenas com ácido hialurônico e laser".

Antes e depois da intervenção estética feita pela esposa de Stenio Garcia, Marilene Saad, de 55 anos - Reprodução / Instagram

Veja também

LITERATURA Livro "Pelas ruas que andei" reúne vida e obra do músico Alceu Valença. Confira os detalhes