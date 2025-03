Ator Stephen Park fala sobre xenofobia e racismo em set de filmagens da série "Friends"

A- A+

O ator Stephen Park, conhecido pelos seus papéis em "Fargo - Uma Comédia de Erros" (1996), "A Crônica Francesa" (2021) e o mais recente "Mickey 17"(2025), veio a público falar de sua experiência no seriado de televisão "Friends" (1994-2004).

Durante entrevista no podcast Pod Meets World, o ator relatou que suas experiências no set de filmagens de "Friends" foram marcadas por situações de racismo e xenofobia.

Stephen apareceu em dois episódios da série: "The One With the Chicken Pox" (2ª temporada) e “The One With the Ultimate Fighting Champion" (3ª temporada).

De acordo com Stephen, as situações estranhas aconteciam fora das cenas, não se limitando a ele. O ator James Hong (Mulan, Kung Fu Panda e Tudo e Todo Lugar ao Mesmo Tempo), também foi alvo de preconceito.

"Naquela época, eu sentia que era um ambiente meio tóxico. James Hong era o ator que também estava no episódio comigo, e o Assistente de Direção chamava ele para o set e, você sabe, essencialmente dizendo: 'Onde diabos está o cara oriental? Pegue o cara oriental" disse o ator no podcast.

Na época, Stephen Park enviou uma declaração para o Jornal LA Times, e chegou até a dar entrevistas sobre o caso. Mas a matéria nunca foi publicada.

