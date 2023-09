Ator sul-coreano Byun hee-bong, de 'Okja', morre aos 81 anos

A- A+

Morreu nesta segunda-feira (18), aos 81 anos, o ator sul-coreano Byun Hee-bong, mais conhecido pelo público brasileiro por ter participado do filme "Okja". Segundo a Variety, Hee-bong vinha enfrentando complicações relacionadas a um câncer de pâncreas.

Hee-bong era ator de teatro antes de se tornar dublador da rede de TV estatal MBC, a partir de 1966. Nos anos 1970, ele fez vários papéis na TV. Só foi estrear no cinema nos anos 1980, com o longa "Lee Doo-yong Eunuch" (1986).

O ator também se destacou em filmes do diretor Bong Joon-ho, vencedor do Oscar com "Parasita" (2019). Ele trabalhou em "Barking dogs never bite", de 2000, "Memories of murder", de 2003, e "The host", de 2006. Por sua atuação neste último, Hee-bong recebeu críticas elogiosas e venceu o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema da Ásia.

Ele também esteve no elenco dos filmes "By quantum physics: a nightlife venture", de 2019, "The spies", de 2012, e "Haunters", de 2010, entre muitos outros. Em 2020, o ator recebeu do governo sul-coreano a Ordem do Mérito Cultural de Eungwan, a segunda mais alta da condecoração cultural daquele país, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura da Coréia do Sul.

Veja também

