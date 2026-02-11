Qua, 11 de Fevereiro

LUTO

Ator sul-coreano Jung Eun-woo morre aos 40 anos

Jung Eun-woo iniciou a carreira na TV sul-coreana em 2006

O ator sul coreano Jung Eun-woo, em foto publicada em 2022 no InstagramO ator sul coreano Jung Eun-woo, em foto publicada em 2022 no Instagram - Foto: eun_woo109 via Instagram

O ator sul-coreano Jung Eun-woo morreu aos 40 anos nesta quarta-feira, 11. A informação foi divulgada pela imprensa da Coreia do Sul e a causa da morte não foi revelada.

O jornal local The Chosun destacou que, um dia antes de sua morte, o ator havia feito uma publicação no Instagram com fotos do ator e cantor Leslie Cheung, de Hong Kong, morto em 2003, da cantora britânica Amy Winehouse, que morreu em 2011, e dele próprio.

Na legenda, escreveu algo como "Saudosos, invejados, lamentados", ou "Sinto saudades, tenho inveja de vocês, me arrependo", na tradução adaptada.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Eun Woo Jung (@eun_woo109)


 

 

Jung Eun-woo iniciou a carreira na TV sul-coreana em 2006. Ele trabalhou em produções como Bem-Vindos a Waikiki, My Only One, e ficou mais conhecido pelo k-drama Bride Of The Sun.

Também atuou nos filmes One Well-Raised Daughter, The Return of Hwang Geum-bok e Miss Change. Seu último papel foi em Memory: Manipulated Murder, filme de 2021.

