Ator Terrence Howard recusou viver Marvin Gaye no cinema por repulsa a beijo em outro homem

A- A+

O ator Terrence Howard disse que recusou interpretar Marvin Gaye no cinema diante da possibilidade de ter que beijar outro homem em cena.

"Arrancaria meus lábios", disse Howard em entrevista a Bill Maher no podcast Club Random.

Ele contou que estava praticamente tudo certo para viver o cantor de "Let's get it on" em sua cinebiografia, até ficar sabendo sobre a sexualidade do homenageado.

Howard afirmou que foi Quincy Jones quem o contou que Marvin Gaye era gay.

"Quer dizer que você não poderia beijar um cara na tela de um filme?", perguntou Maher. "Não. Porque eu não finjo", respondeu o convidado.

"Isso me foderia", ele acrescentou. "Eu arrancaria meus lábios. Se eu beijasse algum homem, arrancaria meus lábios."

Na sequência, o ator afirmou, ainda, que não querer beijar um homem não o torna homofóbico. A questão, Terrence Howard garante, é que ele se sentiria "incapaz de se comprometer o suficiente com o papel".

"Não consigo interpretar esse personagem 100%. Não consigo me entregar a um lugar que não entendo", disse ele no podcast.

Marvin Gaye nunca assumiu publicamente sua sexualidade. Morto a tiros pelo pai em 1984, o cantor foi casado duas vezes e teve três filhos.

Hoje com 56 anos, Terrence Howard foi indicado ao Oscar por seu papel como cafetão no filme "Hustle & flow", de 2005. Ele também estrelou durante cinco anos a série "Empire".

Veja também