LUTO Ator Treat Williams, de séries como "Chicago Fire", morre em acidente de moto nos EUA Williams foi três vezes indicado ao Globo de Ouro, por seu trabalho em "Hair", "Prince of the City" e "A Streetcar Named Desire"

O ator Treat Williams, de 71 anos, que participou de séries como "Everwood", "Chicago Fire" e do filme "Hair", morreu em um acidente de moto, nessa segunda-feira, em Dorset, Vermont. As informações são do site TMZ.

O agente do ator, Barry McPherson, declarou: "Ele foi morto esta tarde. Estava pilotando [e] um carro o atingiu. Estou simplesmente arrasado. Ele era a melhor pessoa. E era muito talentoso".

Williams foi três vezes indicado ao Globo de Ouro, por seu trabalho em "Hair", "Prince of the City" e "A Streetcar Named Desire". Ele também recebeu uma indicação ao Emmy de Melhor Ator por seu trabalho em "The Late Shift" em 1996.





Ele deixa a esposa, Pam Van Sant, e dois filhos, Gill e Ellie.

