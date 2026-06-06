A- A+

STREAMING Atores de Game of Thrones relembram bastidores e cenas ousadas da série Variety promoveu primeiro reencontro entre Kit Harington e Peter Dinklage após fim da produção que marcou gerações

Durante oito temporadas, a série "Game of Thrones" gerou polêmicas e virou assunto não apenas por suas mortes inesperadas e disputas pelo Trono de Ferro, mas também pelas cenas de sexo e nudez que se tornaram uma de suas marcas registradas.



Sete anos após o fim da produção da HBO, os atores Kit Harington e Peter Dinklage voltaram a se encontrar pela primeira vez e acabaram revisitando justamente esse tema.



Em entrevista publicada pela revista Variety, os intérpretes de Jon Snow e Tyrion Lannister falaram sobre envelhecer, criar filhos e o constrangimento de saber que um dia suas crianças poderão assistir às cenas mais ousadas que gravaram.

Hoje com 39 anos, Harington, o eterno Jon Snow, contou que tem se surpreendido ao perceber que continua aceitando papéis que exigem nudez frequente.

"Estranhamente, estou fazendo muita nudez e muitas cenas de sexo no momento", disse. "Quanto mais faço isso, mais penso: 'Acho que deveria parar'. Tenho que começar a pensar nos meus filhos e me perguntar: 'Por que o papai está sempre nu na tela?'"





Peter Dinklage respondeu com bom humor e arrancou risos do colega:

"Nudez é uma coisa boa. As crianças estão sempre nuas em casa. Vemos isso o tempo todo. Está tudo bem — será uma conversa para o terapeuta deles um dia", disse o interprete Tyrion Lannister.

'Vamos nos constranger'

Harington a lembrar que seus filhos inevitavelmente terão acesso às cenas românticas que ele gravou ao lado da esposa, a atriz Rose Leslie, com quem contracenou em "Game of Thrones". "Eles vão ter que assistir a mim e à mãe deles", comentou.

A conversa marca o primeiro reencontro dos dois desde o encerramento da série da HBO, em 2019. Ao longo da entrevista, publicada sob o título "Let's Embarrass the F— Out of Each Other" ("Vamos nos constranger mutuamente"), os atores relembraram momentos da produção que se transformou em um fenômeno cultural global.

Harington revelou também que o fim da série coincidiu com um dos períodos mais difíceis de sua vida. O ator contou que decidiu se internar em uma clínica de reabilitação justamente quando a temporada final começava a ser exibida.

Dinklage, por sua vez, falou sobre as dificuldades de escapar da sombra de Tyrion Lannister, personagem que lhe rendeu quatro prêmios Emmy. O ator afirmou que esperava que o sucesso da série ampliasse as oportunidades para intérpretes com nanismo, mas se decepcionou ao perceber que muitos projetos continuavam recorrendo aos mesmos estereótipos.

Veja também