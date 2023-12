Atores de Hollywood aprovam por esmagadora maioria acordo para acabar com greve

Os atores de Hollywood aprovaram por esmagadora maioria um novo e controverso acordo com os estúdios para pôr fim a uma greve que paralisou as produções cinematográficas e televisivas durante meses.

O Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) disse que 78% dos membros votaram pela aprovação de um contrato plurianual e 22% se opuseram. “Esta é uma era de ouro para a SAG-AFTRA e o nosso sindicato nunca foi tão poderoso”, disse o presidente do sindicato, Fran Drescher, num comunicado.

O acordo inclui mais de US$ 1 bilhão em novas remunerações e benefícios e inclui proteções para atores contra o uso de inteligência artificial pelos estúdios, disse o sindicato.

Por sua vez, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), que representa a Netflix Inc., a Walt Disney e outros estúdios, elogiou a ratificação do contrato sindical.

“Com esta votação, a indústria e os empregos que ela apoia poderão regressar com força total”, afirmou a aliança num comunicado.

Hollywood aguardava ansiosamente o resultado da votação, que terminou às 17h na costa oeste dos Estados Unidos (01h GMT de quarta-feira), em meio a temores de que a indústria voltasse a mergulhar no caos enquanto ainda se recuperava das greves. ... isso durou meses.



Jonathan Handel, advogado e analista do entretenimento, previu que “uma expectativa realista” seria que entre 75% e 85% dos votos fossem a favor do acordo.

"Não ganhamos nada"

"Votei 'não' e estou totalmente preparado para voltar à greve. Com certeza, cem por cento", disse o ator Michael Vaccaro à AFP.

“Ao assinar isto, não ganhamos nada”, acrescentou. “Ao voltar à greve existe a possibilidade de conseguir um pouco mais”.

O acordo também inclui melhores salários e bônus maiores para papéis principais em programas ou filmes de sucesso.

Este acordo foi ratificado pela direção sindical dois dias depois, mas não foi unânime. Desde esse momento, os dirigentes do SAG-AFTRA apelaram através de diversos meios à aprovação urgente do acordo.

“Hoje é o dia”, disse o principal negociador sindical, Duncan Crabtree-Ireland, num vídeo online.

“Este é um grande negócio que vale milhões, com muitas vitórias realmente importantes em áreas como IA, (condições) mínimas e receita de streaming”, explicou ele. "É um acordo do qual estou muito orgulhoso."

Deficiências

Mas nas últimas semanas, à medida que surgiram detalhes do acordo, começaram a circular receios sobre o seu conteúdo, especialmente a IA.

Os artistas temem que em breve sejam completamente substituídos por “atores” digitais gerados pela IA usando uma composição de diversos registros de corpos humanos extraídos de arquivos de filmes.

O acordo não prevê que os estúdios não utilizem inteligência artificial generativa, mas tem cláusula de informar o sindicato sempre que tal tecnologia for utilizada.

Nesse caso, a SAG-AFTRA teria o direito de negociar compensações para os intervenientes envolvidos, embora os críticos argumentem que seria difícil identificar quem são.

O resultado da votação será conhecido na noite de terça-feira.

