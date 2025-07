Atores de videogame concluem acordo sobre uso de inteligência artificial após 11 meses de greve

A- A+

Após quase 11 meses de greve, atores aprovaram, na noite de quarta-feira, um novo contrato com os principais estúdios de videogame. O documento aborda preocupações sobre o uso de inteligência artificial para criar réplicas digitais.

O acordo com o SAG-AFTRA exige que as empresas por trás de alguns dos jogos mais populares do mundo — como "Call of Duty", "Mortal Kombat" e "Apex Legends" — obtenham o consentimento por escrito dos intérpretes para criar réplicas visuais ou vocais. Os estúdios também devem pagar aos atores pelo uso dessas réplicas em um valor equivalente ao trabalho presencial.

— Estou extremamente aliviada — disse Jennifer Hale, dubladora conhecida por seu trabalho em "Mass Effect", "Overwatch" e outros jogos. —Sinto-me mais confiante de que o trabalho que faço não será abusado ou mal utilizado.

O acordo, aprovado por mais de 95% dos votantes, está relacionado às exigências feitas por artistas durante a greve do sindicato contra os estúdios de cinema e televisão, há meses.

— Os membros podem trabalhar com a confiança de que o que estão fazendo hoje não prejudicará suas carreiras amanhã — explicou Duncan Crabtree-Ireland, diretor executivo nacional e principal negociador do SAG-AFTRA, em entrevista ao "The New York Times".

Atores em jogos

Há muitos anos, os videogames dependem de atores humanos para interpretar falas ou modelar a aparência de personagens digitais. Os artistas temiam que softwares poderosos de IA generativa pudessem ser usados para replicar ou reutilizar seu trabalho indefinidamente, sem sua participação.

Em maio, "Fortnite" revelou um Darth Vader movido por IA, que responde aos jogadores com a voz marcante de James Earl Jones. Antes de morrer, no ano passado, o ator havia concordado em permitir que a IA aprendesse com suas performances vocais.

Além das diretrizes sobre o uso de IA, o novo contrato do sindicato inclui aumentos salariais anuais para os membros até 2027, além de novas medidas de segurança, como a exigência de um médico presente durante performances com ações perigosas.

Greve dos atores

Os atores encerraram a greve no mês passado, após um acordo provisório ter sido conquistado. Caso ocorra uma nova greve no futuro, o consentimento dos atores para o uso de réplicas digitais será automaticamente suspenso.

O grupo de negociação dos estúdios de videogame inclui empresas como Activision, Electronic Arts, Warner Bros. Games e outras seis companhias. Audrey Cooling, porta-voz do grupo, disse, em comunicado, que todos estavam satisfeitos com o acordo, responsável por proporcionar "aumentos salariais históricos" e "proteções líderes da indústria contra o uso de IA".

"Esperamos continuar construindo nossa parceria de décadas com o sindicato e seguir criando experiências de entretenimento inovadoras para bilhões de jogadores ao redor do mundo", acrescentou o comunicado.

Os atores entraram em greve em julho passado, após um longo esforço para renegociar um contrato anterior que havia expirado em novembro de 2022. Os aumentos salariais e medidas de segurança já haviam sido acordados naquela época, restando a inteligência artificial como o único ponto de discussão.

