Atores de videogames anunciam greve em Hollywood

Os atores de videogames em Hollywood entrarão em greve, nesta sexta-feira (26), para exigir proteções trabalhistas frente ao avanço da inteligência artificial (IA) no setor, anunciou o sindicato que os representa.

A paralisação dos atores que dão voz e movimento aos personagens de videogame começa às 12h01 (01h01 no horário de Brasília) na Califórnia, de acordo com o sindicado de atores SAG-AFTRA.

O anúncio desta quinta-feira acontece após mais de um ano e meio de negociações infrutíferas entre o sindicato e vários gigantes do setor, como Activision, Disney, Electronic Arts e Warner Bros. Games.

“Não vamos aceitar um contrato que permita que as empresas abusem da IA em detrimento de nossos membros. Já chega”, disse Fran Drescher, presidente do SAG-AFTRA e estrela da série dos anos 90 "The Nanny", em um comunicado.

“Quando essas companhias levarem a sério e oferecerem um acordo que permita que nossos membros vivam e trabalhem, nós estaremos lá, prontos para negociar”, acrescentou Drescher, que no ano passado liderou a greve dos atores que, juntamente com a greve dos roteiristas, paralisou Hollywood por meses.

O acordo em discussão abrange cerca de 2.600 artistas que dublam vozes em videogames ou cujos movimentos físicos são registrados para servir de base para personagens criados por computador.

Os membros do sindicato estão preocupados com o uso da IA no setor, uma das questões centrais das discussões que os atores e roteiristas sustentaram com as grandes empresas do entretenimento.

Para os artistas, era crucial estabelecer proteções trabalhistas em um momento em que a IA está sendo mais usada na criação de conteúdo.

Depois que a histórica greve dupla produziu os resultados contratuais esperados, o SAG-AFTRA agora está buscando as mesmas proteções para os artistas dos videogames.

“É impressionante que os estúdios de jogos não tenham aprendido nada com as lições do ano passado, que nossos membros possam e queiram se levantar para exigir um tratamento igualitário e justo em matéria de IA, e que o público esteja conosco”, disse Duncan Crabtree-Ireland, negociador-chefe do sindicato.

Os atores já haviam autorizado a paralisação em setembro. Os termos contratuais que regem seu trabalho expiraram em novembro de 2022.

Os produtores da indústria dizem que houve progresso nas negociações.

“Estamos decepcionados com o fato de o sindicato ter optado levantar-se da mesa (de negociações) quando estávamos tão próximos de um acordo, e continuaremos preparados para retomar as negociações”, disse Audrey Cooling, porta-voz dos produtores, em outro comunicado.

De acordo com Cooling, a oferta atual inclui “aumentos salariais históricos” e “proteções significativas contra a IA”, como a exigência de “consentimento e compensação justa” para os artistas.

