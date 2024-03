Atores pernambucanos são destaque na "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém" em 2024; confira o elenco

A- A+

O espetáculo da "Paixão de Cristo de Nova Jerusalém" estreia a temporada 2024 no dia 23 de março. No elenco, além de nomes nacionais conhecidos da TV e do cinema, atores do Estado interpretam papéis de destaque.

Neste ano, o Rei Herodes será interpretado pelo pernambucano Eduardo Japiassu, que já atuou na peça como Judas e Anás. Ele contracena com a atriz, cantora e bailarina Fernanda Spíndola, que vive Herodíades.

Zé Barbosa, que já fez o papel de Jesus em três temporadas, volta a interpretar Judas. Também estão em destaque Ricardo Mourão, que faz Caifás; Marina Pacheco, que faz Madalena; e Washington Machado, o apóstolo João.



Outra novidade é o retorno de José Mario Austregésilo a Nova Jerusalém. Após quase 30 anos, o veternado retorna ao espetáculo para interpretar o sumo sacerdote Anás. O protagonista da encenação também é um pernambucano: Allan Souza Lima, que estrelou a série “Cangaço Novo”.



