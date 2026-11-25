Atormentadas e eletrônicas: Katy da Voz e as Abusadas encerram trilogia no No Ar Coquetel Molotov
Dupla de travestis periféricas apresenta o novo álbum "para sempre atormentadas y remixadas" neste sábado (28), na UFPE, unindo eletrônica, rock e poética explícita
Neste sábado (28), o campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, recebe a energia avassaladora de Katy da Voz e As Abusadas.
Como atração do festival No Ar Coquetel Molotov, a dupla paulistana apresenta o repertório do novo álbum “para sempre atormentadas y remixadas”, encerramento da trilogia iniciada em 2024.
Nascido no Grajaú (SP), a partir da união de amigas de juventude, o grupo traz à capital pernambucana um show intimista feito para aproximar o público da cena underground.
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O fecho de ouro de uma trilogia coletiva
O novo trabalho reúne 18 faixas entre releituras de produtores underground, parcerias nacionais e faixas inéditas.
No disco, Katy da Voz e Palladino Proibida aprofundam elementos do rock e da música experimental sem perder a pegada eletrônica. O projeto soma colaborações de nomes como Badsista, Jaloo, Bibi Babydoll e Zumbicore, sucedendo parcerias históricas com Urias e Irmãs de Pau.
“Quando iniciei esse projeto, pensei que seria o momento ideal para encerrarmos a trilogia”, conta Katy da Voz. Ela revela que a curadoria exigiu esforço. “A preparação para convidar os artistas foi a parte mais difícil, muitos ficaram fora por conflitos de agenda”.
Para Palladino Proibida, o trabalho marca uma nova fase. “‘para sempre atormentadas y remixadas’ se tornou nosso trabalho mais diferente. O processo criativo foi delicioso e estamos muito animadas para finalizar essa trilogia com carinho”.
Estética periférica
Com mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify e destaque em festivais pelo país, o diferencial do grupo é transformar o linguajar explícito das ruas em narrativa lírica. Para as artistas, cantar a sexualidade sob a perspectiva de travestis periféricas é uma afirmação que recusa o discurso de ódio e a vulgaridade rasa.
Conexão intimista e ocupação no Recife
No Coquetel Molotov, a dupla apresenta uma dinâmica especial formada por DJ, Katy e Palladino, apostando no contato direto com a pista.
“No festival, a gente vai levar uma coisa um pouco mais íntima. Em shows assim podemos mudar caminhos da performance e ter um abraço maior com o público”, explica Katy.
Palladino celebra a estreia no evento pernambucano. “Conhecemos a cena do Recife e estávamos ansiosas por esse convite. Sabíamos que uma hora ele ia vir”, confirma.
Impulsionadas pelo single “Exorcismo”, Katy da Voz e as Abusadas reforçam que a ocupação dos espaços pela arte trans periférica é uma conquista definitiva. "É interessante ver como o underground ultrapassou esses limites... Da gente estar numa Globo, em lugares que não eram espaços bem-vindos pra gente”, diz Palladino.
SERVIÇO
23º No Ar Coquetel Molotov
Quando: Sábado (28), a partir das 15h
Onde: Campus da UFPE - Avenida Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: A partir de R$ 105, à venda pela Shotgun e na Casa Moinho (Rua do Futuro, 177, Graças, Recife)
Informações: @noarcm