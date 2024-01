A- A+

BBB 24 Atração da primeira festa do "BBB 24": Belo tem mansão e carros de luxo Artista, que teve entrada triunfal no "BBB 24", quitou no ano passado dívida de R$ 7 milhões com o ex-jogador Denilson

Atração da primeira festa do 'BBB 24', com direito a uma entrada triunfal, descendo até o palco em uma estrutura por cabos, ligada a uma plataforma com efeitos pirotécnicos, Belo vive uma vida de luxo, numa casa avaliada em R$ 3 milhões num condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e carros das marcas Porsche e BMW que valem mais de R$ 1 milhão.

Contudo, o cantor também foi notícia por suas dívidas, que chegaram à casa dos milhões de reais, caso de um processo movido pelo ex-jogador Denílson, que durou mais de 20 anos. O cantor também foi notificado, no ano passado, a pagar dívidas de IPTU de um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste, que datam de 2018 e, corrigidas, chegavam a quase R$ 105 mil.

No caso da dívida imobiliária, Belo alegou ter vendido o imóvel, mas o processo foi suspenso após ter sido iniciado o parcelamento da dívida junto ao município. Já questão jurídica com Denilson seguiu por 22 anos na Justiça, até o cantor desembolsar, em agosto do ano passado, os R$ 7 milhões pedidos por Denílson, necerrando a questão. O valor era cobrado pelo ex-jogador que havia comprado o extinto grupo Soweto em 1999, e que processava Belo por quebra de contrato por ter deixado seu antigo grupo meses depois, para seguir em carreira solo.

Belo chegou a receber cachê de R$ 250 mil por único show

Dos últimos anos pra cá, o valor do cachê de Belo cresceu significativamente. Se antes o paulista de 49 anos cobrava valores entre R$ 50 e R$ 70 mil para apresentações em cidades pequenas do Brasil, em shows bancados por prefeituras, neste ano a quantia praticamente triplicou em alguns casos. Em maio de 2023, o artista exigiu R$ 250 mil por um show em tributo ao aniversário de Maricá, no estado fluminense. Em janeiro deste mesmo ano, no município de Itapissuma, em Pernambuco, outra apresentação custou R$ 200 mil.

Belo possui carro de luxo avaliado em R$ 1 milhão

Belo nunca escondeu que tem apreço por bens materiais. Na garagem da casa onde vive com a mulher, a modelo e influenciadora digital Gracyanne Barbosa, ele mantém dois carros de luxo, frota que é avaliada em mais de R$ 1 milhão. Volta e meia, o cantor é visto — quase sempre com roupas de grife, algo que também gosta — dando uma volta com um dos "possantes" (da marca Porsche e BMW) no bairro onde mora, no Rio de Janeiro.

Imóvel de R$ 3 milhões

A casa num condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, é bem equipada, aliás. Avaliado em cerca de R$ 3 milhões, o imóvel conta com academia de ginástica, salão de beleza, ofurô, banheira de hidromassagem, piano de cauda, lustres de cristal...

Qual foi o motivo da dívida de Belo com Denilson?

Denílson comprou o grupo Soweto em 1999 e, pouco tempo depois, em 2000, processou o cantor por quebra de contrato, quando ele saiu da banda e optou por carreira solo.

Em 2004, Belo foi condenado a pagar R$ 388 mil ao ex-jogador. O cantor justificou o não pagamento alegando que não reconhecia Denílson como detentor dos direitos da banda e afirmando que nunca recebeu aporte financeiro do ex-jogador entre 1999 e 2000.

defesa do músico chegou a calcular que, antes da quitação, cerca de R$ 1,7 milhão em direitos autorais das músicas de Belo já haviam sido penhorados, recebidos por Denílson com o bloqueio nas contas do cantor nos repasses feitos pela Abramus.

