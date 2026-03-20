Atração do Lollapalooza, Sabrina Carpenter é vista saindo de restaurante em São Paulo
Acompanhada por seguranças, ela acenou para fãs e sorriu enquanto se dirigia ao carro que a aguardava
A cantora Sabrina Carpenter, de 26 anos, foi vista saindo de um restaurante em São Paulo na noite dessa quinta-feira, 19, véspera de sua apresentação no Lollapalooza Brasil 2026. A artista jantou no Giulietta Carni, no bairro Itaim Bibi, e foi fotografada ao deixar o local.
Acompanhada por seguranças, ela acenou para fãs e sorriu enquanto se dirigia ao carro que a aguardava. Nas redes sociais, fãs compartilharam momentos da cantora no local.
Sabrina Carpenter deixando o restaurante Giulietta Carni, em São Paulo.
Show no festival
Sabrina é uma das atrações principais do festival e sobe ao palco nesta sexta-feira, 20, com show marcado para 21h30, no Palco Budweiser, encerrando o primeiro dia de apresentações.
No repertório, estão músicas dos álbuns Short n’ Sweet (2024) e Man’s Best Friend (2025), incluindo faixas como Espresso, Please Please Please, Taste e Manchild.
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre os dias 20 e 22 de março, reunindo atrações nacionais e internacionais em São Paulo S