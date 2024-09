A- A+

Rock in Rio Atração do Rock in Rio, Akon fala sobre namoro com Nicole Bahls e férias no Brasil Última visita de Akon ao Brasil foi há quatro anos

O cantor Akon será uma das atrações do Rock in Rio 2024, com show no domingo, 22. Sua última visita ao Brasil foi há quatro anos, e o músico não esconde o carinho pelo País.

Em entrevista ao "Extra", ele falou sobre ter namorado Nicole Bahls e revelou que vai aproveitar a viagem a trabalho para passar as férias com a família em solo brasileiro.



"O Brasil é um dos meus países favoritos no mundo para fazer show. Minha família e eu estamos ansiosos também para passar uns dias por aí. Separamos uns cinco dias extras e vai ser nossa mini-férias", disse o cantor ao veículo.

Akon, de 51 anos, ficou conhecido por ter várias mulheres.

O cantor é senegalês-americano e aparentemente segue a religião muçulmana, que permite a poligamia.

Ele mantém o número total de esposas em segredo - mas é público quanto ao casamento com Tomeka Thiam, conhecida pelo nome artístico Amirror, com a qual tem cinco filhos.



"Virou um mistério porque eu nunca conto para as pessoas quantas [esposas] são. Eu só deixo as pessoas chutarem para tentar adivinhar", contou o cantor ao "Extra".



Akon e Nicole Bahls namoraram?

Em uma visita ao Brasil em 2010, o cantor se envolveu com Nicole Bahls, que era panicat na época.

Eles se conheceram em um show no Rio, namoraram à distância por um tempo e viajaram juntos para o México.

Segundo Nicole contou no programa "De frente com Blogueirinha", a barreira do idioma impediu que a relação fosse para frente.



"Nicole é minha ex-namorada, claro que me lembro dela. Estão loucos?", brincou Akon na entrevista ao Extra. "Eu fiquei surpreso quando as pessoas no Brasil descobriram sobre nosso relacionamento. Mas é isso, tento manter tudo na discrição. Eu sei que Nicole está feliz agora e gosto de respeitar isso", completou.

