A- A+

show Atração do The Town, Backstreet Boys já ficaram ilhados em "mar de fãs" em porta de hotel no RJ Idolos teen dos anos 2000, norte-americanos estiveram na capital fluminense para divulgar álbum 'Black & Blue'; artistas estão confirmados em show na cidade de SP

Confirmados para apresentar-se no The Town na noite de hoje, os Backstreet Boys já passaram por momentos de tensão em uma visita anterior ao Brasil. Nos anos 2000, AJ McLean, Brian Littrell, Howie D., Kevin Richardson e Nick Carter passaram rapidamente pelo Rio para divulgar o álbum Black & Blue num show promocional no antigo Hotel Méridien.



A chegada, no meio da tarde, foi marcada por um tumulto grande. Dentro de um ônibus (onde estavam cercados por fãs em todos os lados), os artistas pediam calma às meninas que estapeavam o veículo em busca de um contato com os "boys" e se deixavam filmar boquiabertos com a multidão que os impedia de descer do veículo e entrar no hotel.

— Estavam todos surtando, foi uma loucura. Conseguiram abrir um espaço (entre o ônibus e a multidão), mas disseram que precisávamos ser rápidos se não seríamos espatifados — lembrou Nick Carter, no documentário “Around the World”, que captou os momentos de histeria no Rio.

A virada dos anos 2000 foi justamente a época de maior sucesso dos Backstreet Boys, que tinham sido unidos anos antes pelo empresário Lou Perlman (1954-2016). Foi, por exemplo, em 1999 que eles lançaram o seu álbum de maior vendagem chamado “Millennium”, com seis indicações ao Grammy (mas nenhuma vitória). Esse é, inclusive, o trabalho que tem sido revistado na recente residência do grupo em Las Vegas, nos Estados Unidos, na “Sphere” — uma esfera gigante com mais de 1 milhão de lâmpanas LED.





Em pouco mais de 30 anos de carreira, os Backstreet Boys figura como uma das boybands que mais longe chegou na carreira. São nove álbuns e 130 milhões de cópias vendidas globalmente. Dois dos “discos”, contudo, ocorreram sem a participação de Kevin Richardson — o mais velho do grupo — que deixou os “boys” entre 2006 e 2013.

Embora tenha dado piscadela para vertentes um pouquinho mais eletrônicas nas últimas gravações e pelo pop rock mais especialmente em 2005, no álbum “Never Gone” a banda ficou marcada mesmo pelo pop romântico. Prova disso é que o levantamento exclusivo feito pelo GLOBO mostrou que a música mais falada pelos artistas em sua seleções de canções é: “amor” que 426 vezes em seus lançamentos, seguido de palavras que reforçam um universo afetivo, como “bebê” (298).



A presença da banda, inclusive, influenciou versões brasileiras do pop romântico. Caso do KLB, banda formada pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, cujo álbum de estreia também foi lançado nos anos 2000. Com um repertório ainda enxuto na época de sua estreia, os brasileiros decidiram incluir uma faixa dos Backstreet Boys no show de estreia em São Paulo, que foi “Show me the meaning of being lonely”, lançadas pelos Backstreet Boys no ano anterior.

— Os Backstreet Boys sempre foram um grupo que a gente gostou muito pela forma vocal principalmente, as composições, a forma dos arranjos, a inteligência musical por trás, os formatos, o encaixe de pontes extras dentro de uma música que levam para uma outra melodia que te faz viajar — diz Kiko, que não deixa de ressaltar a diferença entre as duas formações. — Mas nós somos uma banda de pop rock, tocamos instrumentos, baixo, bateria e guitarra.

Se seguir o setlist do show que está fazendo na residência em Las Vegas, nos Estados Unidos, os Backstreet Boys devem dedicar-se especialmente às canções lançadas até os anos 2000. Poucos são os lançamentos dos últimos 25 anos que apareceram nos shows recentes. É esperar para ver.

Veja também