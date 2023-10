A- A+

Trap Atração do 'Último Trap do Ano', Filipe Ret comemora 15 anos de carreira com novo DVD Além do registro audiovisual, que chegará em breve as plataformas digitais, o projeto também marcará a estreia da sua nova turnê

Uma das atrações mais aguardadas do ‘Último Trap do Ano’, Filipe Ret celebrou os seus 15 anos de carreira no último fim de semana, com a gravação do seu primeiro DVD, no Rio de Janeiro. Além do registro audiovisual, que chegará em breve as plataformas digitais, o projeto também marcará a estreia da sua nova turnê, a RXV TOUR, que deve ganhar as principais cidades do país em 2024, festejando a excelente fase do artista.

Sucesso absoluto, com ingressos esgotados, a celebração passeou por sucessos antigos, como ‘Réus’, ‘Invicto’ e ‘Só Pra Você lembrar’, até os recentes lançamentos ‘FFM’, ‘Corte Americano’ e ‘Deus Perdoa’. Além do repertório especial, a apresentação também se destacou pela cenografia, luz e palco inovadores, projetados especialmente para o espetáculo.

Sem data para apresentar a nova turnê no Recife, Filipe Ret retorna a capital pernambucana no dia 17 de novembro, para comandar o Último Trap do Ano, na área externa do Centro de Convenções. Além de Ret, o evento também contará com shows completos de L7NNON, Veigh, MC Cabelinho, Poze do Rodo, Orochi, TZ da Coronel, Oruam, Kayblack e Tokiodk. Os ingressos para a apresentação custam a partir de R$ 140 e estão disponíveis nas lojas Esposende e no site da Bilheteria Digital.

Veja também

MÚSICA Ritchie traz a Pernambuco turnê que comemora os 40 anos do hit "Menina Veneno"; saiba quando e onde