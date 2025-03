A- A+

MÚSICA Atração principal do Lollapalooza, Olivia Rodrigo alugou avião de R$ 1,2 bilhão para vinda ao Brasil Nova sensação do pop, cantora filipino-americana se apresenta em São Paulo após realizar primeiro show no Brasil, nesta semana, em Curitiba

Atração principal do Lollapalooza, em São Paulo, na próxima sexta-feira (28), a filipino-americana Olivia Rodrigo chegou ao Brasil num avião fretado exclusivamente para ela e sua equipe. De acordo com a artista de 22 anos, uma das sensações recentes do pop, o aluguel da aeronave avaliada em R$ 1,2 bilhão — e do modelo Boeing 767-300ER, semelhante a aviões comerciais de companhias aéreas — tem facilitado o transporte entre os shows da turnê "Guts", baseada no disco homônimo.

A jovem cantora — que se apresentou no país, pela primeira vez, na última quarta-feira (26), em show para 40 mil pessoas no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) — se consolida como um fenômeno mundial, sobretudo entre adolescentes. Nos últimos dias, ela se apresentou por cidades de países como Argentina, Chile, Colômbia e México.





Como é o avião de Olivia Rodrigo?

O Boeing 767-300ER, modelo utilizado pela cantora Olivia Rodrigo, é uma versão de longo alcance do 767 original. A aeronave entrou em operação comercial em 1988, tendo a American Airlines como a primeira companhia a utilizá-la.

O avião alugado pela artista oferece assentos de couro e um sistema de entretenimento audiovisual a bordo. Sua cabine é composta por dois corredores e, geralmente, segue um layout com seis poltronas por fileira na classe executiva e sete na classe econômica.

Entre suas dimensões, o 767-300ER possui 54,9 metros de comprimento, 47,6 metros de envergadura e uma área de asa de 283,3 metros quadrados. A fuselagem tem 5,41 metros de altura.

Com um peso operacional de 90.010 quilos, o modelo pode atingir até 186.880 quilos no momento da decolagem. Seu tanque de combustível tem capacidade máxima de 91.228 litros, permitindo um alcance de até 11.065 quilômetros sem escalas.

A aeronave conta ainda com um trem de pouso retrátil do tipo triciclo, sendo que o conjunto principal dispõe de quatro rodas em cada lado, enquanto o trem dianteiro é equipado com duas rodas.

Veja também