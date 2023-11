A- A+

Celebridades Através de nota, Ana Hickmann confirma desentendimento com o marido; confira Em comunicado, apresentadora diz que foi a um Distrito Policial para esclarecimento sobre briga com o marido Alexandre Correa

Depois da notícia de ter sido agredida pelo marido, no último sábado (11), a assessoria de imprensa de Ana Hickmann divulgou um comunicado, neste domingo (12), confirmando briga do casal e a ida da apresentadora a uma delegacia de polícia.





"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", diz o comunicado.



O caso veio a público ainda na noite do sábado (11), após o jornalista Leo Dias divulgar o caso, afirmando que Hickmann teria sofrido agressões e que iria registrar um Boletim de Ocorrência contra o marido Alexandre Correa - com quem é casada há 26 anos. Ainda segundo a publicação, a ex-modelo teria ficado bastante machucada, logo após a briga na residência do casal, em Itu, no Interior de São Paulo.

Em resposta, Alexandre Correa mandou um áudio, via WhatsApp, para a equipe de Leo Dias desmentindo o fato.

"De onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí. Acho que não devem estar tratando da mesma pessoa", rebateu destacando que toda a situação é fantasiosa.

Veja também

RECIFE TJPE abre exposição com acervo que conta a trajetória de assistência a jovens no Estado