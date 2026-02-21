Atriz Amy Madigan elege Wagner Moura sua 'pessoa favorita' na temporada de premiações
Amy relatou ter se tornado amiga do ator brasileiro durante as premiações
Em entrevista recente, Amy Madigan, atriz de A Hora do Mal, falou sobre ter se tornado amiga de Wagner Moura durante a temporada de premiações.
"Nos tornamos amigos de cigarro e íamos até o palco para conversar de verdade", disse a atriz ao responder quem foi a pessoa favorita que ela conheceu nos últimos meses nas premiações do cinema.
No suspense A Hora do Mal, Amy interpreta Tia Gladys, atuação que lhe rendeu a indicação de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 2026, 40 anos após sua primeira indicação. Já o ator brasileiro concorre ao prêmio de Melhor Ator.
Madigan também falou sobre O Agente Secreto e a atuação de Wagner. "Esse filme, antes de tudo, é muito necessário agora, politicamente, considerando o que está acontecendo no nosso país e a atuação dele é muito sutil, de uma forma dramática. Fiquei muito emocionada assistindo. A arte precisa estar lá fora", elogiou.
A atriz de 79 anos comentou ainda sobre o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl. "Eu assisti ao show do intervalo, e aumentei o volume ao máximo", brincou. "E fiquei impressionada. Foi tão emocionante. Foi tão lindo. Simplesmente cativou a todos E me fez rir ver como as pessoas do outro lado do corredor ficaram ofendidas e surtando por causa disso. O que está acontecendo com o ICE, o que está acontecendo em Minnesota, em todo o país, no Oriente Médio - as coisas não são mutuamente exclusivas. Mas acho que as pessoas estão prestando atenção aqui nos Estados Unidos", disse.
Indicação histórica ao Oscar
Moura se tornou o primeiro ator brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator, assim como Fernanda Torres se tornou, ano passado, a primeira brasileira indicada ao de Melhor Atriz.
O brasileiro tem sido elogiado pela crítica internacional e também por colegas da indústria - recentemente, viralizou uma entrevista em que Margot Robbie e Jacob Elordi elogiaram a beleza e a atuação de Moura.
Ao todo, O Agente Secreto concorre a quatro categorias no Oscar 2026: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Escalação de elenco.