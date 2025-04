Atriz Andréia Aorta fala sobre o machismo e fãs especulam indireta para Cauã Reymond

A- A+

A atriz Andréia Aorta compartilhou em sua conta do Instagram, nesta quinta (17), sobre o "machismo ainda presente na sociedade" e a "impunidade de homens que possuem atitudes misóginas".

Fãs especulam que a postagem de Andréia tenha sido provocada pela polêmica envolvendo o ator Cauã Reymond e o elenco da novela "Vale Tudo". A atriz contracenou com Reymond na novela “Um Lugar ao Sol”, em 2021. Na trama, eram o casal Lara e Christian.

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter… é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias” escreveu Andréia nos Stories.

Veja post da atriz



Post da atriz Andréia Horta. Foto: Reprodução/Instagram

Entenda as polêmicas

Nos últimos dias, rumores de desentendimentos de Cauã Reymond com nomes do elenco de "Vale Tudo" ganharam força na mídia.

De acordo com a coluna Gente, da revista Veja, ele e Bella Campos brigaram após a atriz descobrir que o colega teria criticado o seu desempenho em cena.

Nesta quarta (16), a Veja também divulgou que Cauã teria se desentendido com Humberto Carrão. Reymond teria se incomodado com o jeito carinhoso de Carrão, que "pega no braço dos outros enquanto conversa", e até mesmo ameaçado agredir o colega se continuasse com o comportamento.

Ex parceiras do ator, como Grazi Massafera e Mariana Goldfarb, também vieram à tona em suas redes sociais e "alfinetaram" Cauã sobre as acusações.

Veja também