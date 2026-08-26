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FAMOSOS Atriz de "As Branquelas" detalha cirurgia para retirar tumor do cérebro: "Grata por estar viva" A cirurgia foi realizada em 2 de março e durou cerca de cinco horas. O tumor, que media 2,6 centímetros, foi retirado e encaminhado para biópsia

Busy Philipps conhecida pelo público brasileiro por trabalhos como As Branquelas e a série Dawson’s Creek, revelou detalhes do tratamento a que foi submetida após descobrir um tumor raro no cérebro. Em entrevista à revista People, a atriz, de 47 anos, afirmou que está recuperada e refletiu sobre os últimos meses. "Sou grata por estar viva", declarou, descrevendo o período como "os seis meses mais estranhos da vida".

A artista contou que decidiu fazer uma ressonância magnética de corpo inteiro depois da morte do ator James Van Der Beek, seu ex-colega de profissão, que morreu de câncer em fevereiro. O exame revelou um oligodendroglioma de grau 2, um tipo raro de tumor cerebral que costuma apresentar crescimento lento.

"Eu não sabia por que queria fazer esse exame, a não ser pelo fato de que simplesmente o fiz", disse. Como a doença foi identificada precocemente, a atriz não apresentava sintomas que poderiam indicar o problema, como convulsões.

A cirurgia foi realizada em 2 de março e durou cerca de cinco horas. O tumor, que media 2,6 centímetros, foi retirado e encaminhado para biópsia. Embora seja classificado como maligno, a descoberta em estágio inicial contribuiu para que Busy tivesse uma recuperação rápida.

No dia seguinte ao procedimento, ela já conseguia caminhar pelo hospital. "Eu estava andando pelo hospital (...) Algumas das minhas enfermeiras me disseram que pacientes como eu são os que mais as preocupam, porque parece que você não vai diminuir o ritmo o suficiente", contou.

Dois dias depois da operação, a atriz recebeu alta e continuou a recuperação em casa. "Eu não senti nenhuma dor", pontuou.

A recuperação, no entanto, foi interrompida algumas semanas depois. Busy procurou a dermatologista para uma aplicação de botox e acabou descobrindo que havia uma infecção na região da cirurgia. A médica identificou o problema e recomendou que a atriz procurasse atendimento médico.

Exames apontaram uma infecção por estafilococos na incisão. Busy precisou passar por uma segunda cirurgia para tratar o quadro e retirar um dos pequenos pinos de titânio colocados no crânio durante o primeiro procedimento, usados para manter o osso no lugar.

"A segunda cirurgia realmente me abalou. Senti como se tivesse voltado à estaca zero e fiquei muito, muito chateada", confessou

Após o novo procedimento, a atriz retomou a recuperação. Hoje, diz estar mais tranquila e percebe mudanças inclusive no próprio comportamento.

Segundo Busy, os médicos não conseguem determinar se o tumor poderia ter alguma relação com alterações em seu humor ou comportamento. Ela, porém, afirma que costumava ter crises de choro e se irritava com facilidade antes do diagnóstico.

"Vinha dizendo nos últimos anos que meu cérebro não parecia normal (...) Eu não tinha consciência de que algo estava realmente errado, mas havia algo que não estava funcionando corretamente. Tipo, eu não conseguia controlar. Agora, meu cérebro não parece mais pifado", pontuou.



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