Atriz brasileira exibe aliança pela 1ª vez desde casamento secreto com Chris Evans

A atriz luso-brasileira Alba Baptista fez a primeira exibição pública em suas redes sociais com a aliança no dedo desde que se casou em segredo com o ator Chris Evans, o intérprete do Capitão América. Ela compartilhou com os seguidores, via Instagram, uma série de fotos com o look para o evento GQ Portugal Man of the Year, em Lisboa.

O ator, por sua vez, apareceu pela primeira vez em público com a aliança em meados de outubro, durante a New York Comic Con, convenção de cultura pop. O flagra aconteceu durante uma sessão de fotos com fãs, que prontamente apontaram a joia no dedo do astro de 42 anos.

"É uma foto adorável. Deixa eu respirar notando que ele tem uma aliança de casamento na mão", comentou uma internauta.

Filha de um engenheiro químico brasileiro com uma tradutora portuguesa (que se conheceram no Rio de Janeiro), a atriz de 26 anos nasceu em Lisboa e é conhecida por seus papéis na série "Warrior nun" (2020), da Netflix, e no filme "Mrs. Harris vai para Paris" (2022). A mais nova de três irmãos, Alba começou a atuar aos 16 anos, no curta "Miami".

No mesmo ano, ela estreou na TV portuguesa com a novela "Jardins Proibidos". A atriz fala cinco idiomas (inglês, espanhol, francês e alemão, além do português). Em 2018, ela trabalhou em um orfanato no Camboja, fazendo trabalho humanitário. No tempo livre, ela também gosta de ler, pintar e praticar ioga.



Alba e o Evans se casaram no dia 9 de setembro em uma cerimônia íntima nos Estados Unidos, em uma propriedade em Cape Cod, Massachussets, com a presença de familiares e amigos do ator — incluindo seus colegas de elenco na franquia "Vingadores" como Robert Downey Jr., Jeremy Renner e Chris Hemsworth.

Em seguida, fizeram outra festa em Portugal, para os amigos e família de Alba que não puderam ir no primeiro. O casal está junto desde 2021, mas só em novembro de 2022 eles oficializaram o romance. Em fevereiro deste ano, no Valentine's Day (espécie de dia dos namorados), Evans postou no Instagram um vídeo com um compilado de fotos da amada.

