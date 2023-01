A- A+

BBB 23 Atriz Bruna Griphao é segunda camarote anunciada do BBB 23 Carioca atuou em novelas como "Avenida Brasil", "Orgulho e Paixão", e "Nos Tempos do Imperador"

Os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara anunciaram, na manhã desta quinta-feira (12), na dinâmica batizada de “Big Day”, o segundo participante camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil: a atriz Bruna Griphao.

A carioca de 23 anos está na frente das câmeras desde criança. Atuou em novelas da casa, como “Avenida Brasil”, “Orgulho e Paixão”, e “Nos Tempos do Imperador”, onde viveu a princesa Leopoldina.

De ascendência grega, seu nome artístico é uma junção de seus dois sobrenomes: Grigoriadis Orphao. “A família por parte da minha mãe é grega, todo mundo fala grego, menos eu e meus primos. Entendo algumas coisas pela entonação, quando estão brigando, xingando”, disse.

No instagram, Bruna soma 2.7 milhões de seguidores. No entanto, ela imagina que sua participação no reality vai surpreender seus fãs: “Acho que não sou nada do que aparento ser nas minhas redes sociais. Aparento ser uma mulher sexy, misteriosa, e não sou nada disso. Eu sou outra pessoa, galera. Sinto muito informar. Sou bem da bagaça.”

Curiosidades:

- Entrou na televisão por influência de Xuxa;

- Em seus primeiros trabalhos na TV, participou do TV Xuxa;

- Quando criança, era atleta de natação do Fluminense;

- Se arrepende de seu nome artístico, e preferiria ser conhecida pelo sobrenome Grigoriadis;

- Está solteira desde o meio de 2022

Redes Sociais:

- Instagram: @brunagriphaoo

- TikTok: @brunagriphaooo



Veja também

família real Autobiografia de príncipe Harry vende 1,4 milhão de exemplares em inglês no primeiro dia