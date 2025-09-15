premiação
Atriz chama atenção com visual básico no tapete vermelho do Emmy 2025; veja
A atriz faz parte do elenco da série "Too Much", da Netflix
A 77ª cerimônia do Emmy, o "Oscar" da televisão norte-americana, acontece a noite deste domingo (14). No tapete vermelho, diversas celebridades desfilaram com looks de grifes, mas Meg Stalter chamou atenção com um look básico de jeans azul e camiseta branca.
A atriz faz parte do elenco da série "Too Much", da Netflix, e em entrevistas durante o evento explicou que quer trazer a tendência do jeans de volta a moda fashion.
Stalter também é comediante e já interpretou personagens em "Tooning Out the News", "Number 1 Happy Family USA", mas é mais conhecida por seu papel como Kayla na comédia Hacks, da HBO Max.
Confira a postagem que ela fez em seu instagram: