A- A+

homenagem Atriz Claudia Netto faz homenagem emotiva à namorada que morreu após 5 anos juntas Artista compartilhou vídeo em que a paisagista Adriana Mattos aparece dançando

A atriz Claudia Netto publicou nesta quarta-feira (22), no Instagram, uma homenagem emocionada à namorada, Adriana Mattos, que morreu após quase cinco anos de relacionamento.

A artista compartilhou um vídeo em que a paisagista aparece dançando, feliz, durante um entardecer junto a um texto escrito por Santo Agostinho.

A postagem emocionou famosos como Maria Padilha, Dudu Azevedo, Heloísa Périssé e Zélia Duncan.

Ela ainda escreveu: “Voa na sua luz, meu amor! Que minhas asas se tornem maiores para um dia eu poder te reencontrar”.

A publicação deixou amigos e internautas emocionados. “Claudia, todo o meu amor”, comentou Maria Padilha. Dudu Azevedo, por sua vez, desejou “carinho” a artista, que ficou conhecida por interpretar Dona Leocádia na série “Detetives do Prédio Azul”.

Ela ainda esteve em novelas como “Sol nascente”, “Flor do Caribe” e “Sete vidas”.

Na segunda-feira (22), Claudia comentou a morte de Adriana ao publicar uma foto do início do relacionamento. “Nossa primeira foto. Quase cino anos … E agora? Como ficar sem você?”, escreveu.

Veja também