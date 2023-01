Atriz Cláudia Rodrigues é internada em São Paulo

A- A+

A atriz Cláudia Rodrigues está internada em um hospital de São Paulo, após passar mal nesta quarta-feira (18) e ser levada para a unidade de saúde.

Cláudia, 52, diagnosticada com esclerose múltipla há pouco mais de 20 anos, já esteve internada outras vezes em decorrência de problemas da doença.









De acordo com informações do site G1, a atriz está no Albert Einstein, Zona Sul de São Paulo, e passa por exames. Não se sabe ainda se o mal-estar sentido por ela tem relação com a doença.

