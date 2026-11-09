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Famosos Atriz de "Harry Potter" fala sobre condição do filho recém-nascido, que já foi hospitalizado 6 vezes Bonnie Wright, intérprete de Gina Weasley na franquia, revelou que o pequeno Aster nasceu com uma condição médica que exige tratamento frequente

A atriz britânica Bonnie Wright, conhecida por interpretar Gina Weasley nos filmes da franquia "Harry Potter", revelou que seu filho recém-nascido, Aster, precisou ser hospitalizado seis vezes nas primeiras cinco semanas de vida. O bebê nasceu com uma condição de saúde que já era conhecida pela família durante a gestação e que exige acompanhamento e tratamento médico.

Em uma publicação no Instagram no último sábado, a atriz compartilhou uma foto em que aparece segurando o filho no hospital e falou sobre os desafios enfrentados pela família, sem especificar o diagnóstico do bebê.

— Nosso querido pequeno Aster já esteve no hospital seis vezes em suas cinco semanas de vida. Está recebendo tratamento para uma condição com a qual sabíamos que nasceria. Ele é um bebê tão forte e tranquilo — escreveu.

Bonnie também agradeceu o apoio de familiares e amigos durante o período. Segundo ela, a rede de apoio tem sido fundamental para ajudar nos cuidados com Aster e com o filho mais velho, Elio, de três anos. A atriz não revelou qual é a condição médica do bebê.





Bonnie também agradeceu o apoio de familiares e amigos durante o período. // @thisisbwright/Instagram

Nascimento do segundo filho

Aster Sky Wright Lococo nasceu em 28 de setembro, em um parto realizado em casa. A chegada do menino foi anunciada pela atriz em 17 de outubro, também pelas redes sociais. Na ocasião, ela explicou que o nome escolhido foi inspirado na flor áster, conhecida por seu formato semelhante ao de uma estrela.

— Nossa pequena estrela foi coberta de amor pelo irmão mais velho, Elio — escreveu Bonnie na publicação, na qual compartilhou fotos do recém-nascido.

A atriz havia anunciado a segunda gravidez em abril, quando publicou uma imagem ao lado de Elio e contou que a família esperava a chegada de mais um integrante no outono do hemisfério Norte.





Carreira após 'Harry Potter'

Bonnie Wright estreou no cinema em 2001, em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', primeiro filme da franquia baseada nos livros de J.K. Rowling. Ela interpretou Gina Weasley, irmã mais nova de Rony, ao longo de dez anos, até o lançamento de 'Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2', em 2011.

Depois da saga, participou de produções independentes e fundou, em 2012, a própria produtora, a BonBonLumiere. Nos últimos anos, também passou a dedicar parte de sua carreira a iniciativas de preservação ambiental.

A atriz é embaixadora do Greenpeace e da Rainforest Alliance. Em 2022, lançou o livro 'Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet', com propostas de ações para uma vida mais sustentável. Também criou a plataforma Earthling, voltada a famílias e crianças, com atividades e conteúdos para estimular a conexão com a natureza.

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