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Famosos Atriz de 'O chamado' tinha milhões em direitos autorais, mas estava 'longe demais' para receber Sem especificar quantia, ex-empresário da artista conta que valores acumulados são frutos de contratos de sucesso

Conhecida por papéis como a Samara em “O chamado” e por dar voz à personagem Lilo na animação “Lilo & Stitch”, Daveigh Chase morreu na última terça-feira (16), aos 35 anos, sem ter acesso à fortuna que acumulou ao longo da carreira. De acordo com o site americano The New York Post, o ex-empresário da artista, John Ryan, afirmou que ela possuía uma quantia de “milhões de dólares” proveniente de rendimentos ligados a trabalhos realizados desde a infância — ele não especificou essa quantia.

Segundo o empresário, o contrato assinado para a animação da Disney previa participação financeira em diferentes explorações comerciais da obra, o que fez com que valores continuassem sendo destinados à atriz ao longo dos anos. No entanto, Ryan afirma que ela não teria conseguido reivindicar esses recursos por estar “longe demais” em paralelo ao agravamento de seus problemas pessoais.

O empresário já não estava à frente da administração da carreira de Daveigh, mas ainda assim ele diz ter continuado recebendo notificações relacionadas a pagamentos que permaneciam sem retirada. De acordo com o relato, ele tentou diversas vezes localizar a ex-estrela mirim, sem sucesso.

No fim de 2025, imagens atribuídas a Daveigh circularam nas redes sociais e chamaram atenção pelo estado em que ela aparecia. Em meio à repercussão, Ryan conta que ele e parentes a mobilizarem esforços para encontrá-la e encaminhá-la a tratamento. Ele afirma mais uma vez ter chegado a procurá-la pessoalmente em Los Angeles, mas não conseguiu localizá-la. Ela teria “desaparecido”, segundo ele.

Agora, as quantias milionárias podem eventualmente ser reivindicadas pela família da artista, conforme as regras que regem esse tipo de remuneração na indústria.

Morte de Daveigh Chase

De acordo com o TMZ, Daveigh foi internada em um hospital de Los Angeles no início deste mês após apresentar um quadro de desnutrição. De acordo com o namorado da atriz, Roy Hernandez, a situação se complicou rapidamente durante o período de internação. Após dar entrada no hospital, ela contraiu uma infecção sanguínea que evoluiu para um quadro de sepse. A infecção provocou falência múltipla de órgãos, agravando ainda mais o estado de saúde.

Posteriormente, os médicos diagnosticaram a atriz com meningite. A doença acabou levando à sua morte, encerrando de forma precoce a trajetória de uma das vozes conhecidas da animação infantil.

Daveigh Chase ganhou projeção internacional em 2002 ao dublar a protagonista do filme "Lilo & Stitch", da Disney. O sucesso da animação fez com que ela também participasse da série de televisão derivada da produção, mantendo a voz da personagem.

Além disso, a atriz também foi responsável pela voz de Chihiro Ogino na versão em inglês da animação japonesa "A Viagem de Chihiro". No cinema, ficou marcada por sua atuação como Samara Morgan em "O Chamado" (2002), papel que lhe rendeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.

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