ATRIZ Atriz de 'Orange is the new black', Ruby Rose, reaparece depois de alguns dias Artista completa 37 anos nesta segunda-feira (20)

A atriz Ruby Rose, famosa pelo trabalho em 'Orange is the New Black' e 'Batwoman', assustou os fãs com um bilhete se sumiço das redes sociais. Dizendo que ficaria afastada pelo menos até terça-feira (21), Ruby acabou fazendo uma postagem nesta segunda-feira (20), seu aniversário.

"Mal posso esperar para contar tudo para vocês sobre Chloe e todos os anjos bonitos que conheci durante minha visita no meu abrigo favorito hoje, @lostdogshome. Hoje, celebramos você", escreveu ela em vídeo que aparece fazendo carinho em um cachorro.

Na noite de domingo (19), a atriz compartilhou um post dizendo que "não há nada para comemorar", referindo-se ao seu aniversário nesta segunda-feira. No story, a australiana anunciou que sairia de suas contas até terça-feira.

Ela explicou que não comemora seu aniversário, mas não disse o motivo. "Logoff até dia 21. Se você me seguiu por tempo suficiente, sabe que não reconheço [o dia de] amanhã”, escreveu ela. "Eu não comemoro esse dia... Esse dia nunca foi uma festa. Alguns tentaram, mas nunca foi uma celebração na época, e nem é agora. Então, por favor, deixe para mim este ano", concluiu ela.

