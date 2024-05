A- A+

celebridades Atriz de "Sabrina" diz se arrepender de ter levado Britney Spears a boate pela 1ª vez Cantora era menor de idade e conheceu Melissa Joan Hart, conhecida pelo trabalho em "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira", nas gravações de "(You drive me) Crazy"

Conhecida pelo trabalho na série de comédia “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira”, a atriz americana Melissa Joan Hart, hoje aos 48 anos, contou ao programa Entertainment Tonight que foi responsável por levar Britney Spears a uma boate pela primeira vez, na década de 1990, quando a cantora ainda era menor de idade. Na época, as duas estavam no auge do sucesso e engataram uma amizade.

No final dos anos 1990, uma nova geração de estrelas jovens e talentosas ocupava a mídia. Artistas que, dedicados ao cinema, ao teatro ou à televisão, eram a voz daquele grupo de adolescentes. Entre os muitos nomes que se destacaram nesse grupo, talvez Britney Spears tenha sido um dos mais importantes.

A cantora foi uma das mulheres mais famosas de sua geração, e cada nova peça que publicou foi n.º 1 em todo o mundo. Naquela época, a atriz Melissa Joan Hart também era muito popular, e uma amizade sincera nasceu entre os dois, embora hoje Hart considere essa memória um motivo de arrependimento.

Hart e Spears se conheceram na gravação do clipe “(You Drive Me) Crazy”, uma das músicas mais populares de Britney, cujo vídeo foi estrelado por Melissa. A partir desse momento, elas ficaram muito próximas. Na entrevista, Melissa Joan relembrou aquele período:

“Britney e eu fizemos muitas reportagens juntas. E estávamos realmente nos divertindo muito naquela época. Mas sempre a vi muito cercada de gente, e ela nunca tinha um tempinho para se soltar. Então um dia eu disse a ele: “Você quer vir comigo?” Eu saía todas as noites para dançar. “Adorei sair, adorei me divertir, mas também sabia ser responsável e sabia quando parar.”

Considerando que durante esses anos Britney passou de muito famosa a estrela de uma série de escândalos midiáticos que impactaram negativamente sua carreira profissional, Hart não consegue evitar se sentir culpada por ter sido quem a convidou para sair uma noite.

“Ela era menor e ainda muito jovem”, disse a atriz. E acrescenta: “E eu disse a ela que devíamos sair, que devíamos nos divertir. Mas a verdade é que sim, até hoje me sinto culpada por isso, porque deveria tê-la aconselhado melhor, sendo uma espécie de irmã mais velha para ela.”

Pouco depois, essa amizade não continuou entre os dois e os dois seguiram caminhos separados. “Eu a vi há alguns anos em Las Vegas. “Ela estava fazendo seus shows, nós apenas nos cumprimentamos brevemente nos bastidores e foi isso.”

Incidente em hotel

No início de maio, Britney Spears se manifestou sobre uma notícia, publicada inicialmente no site TMZ, de que teria se envolvido em uma briga no Chateau Marmont, hotel localizado em Los Angeles. Segundo fontes ouvidas pela publicação, a cantora e o namorado, Paul Soliz, se envolveram em uma "grande briga" que culminou em agressões físicas. Britney, inclusive, teria ficado com a perna machucada.

Os relatos dão conta que a polícia recebeu uma denúncia sobre uma mulher que estaria assediando e ameaçando funcionários no hotel. Policiais apareceram no Chateau Marmont às 22h30, mas não encontraram problemas e foram embora. Após a situação, Britney e Paul teriam ido para o quarto, onde continuaram a "festejar e beber", diz o TMZ. Foi aí que, em algum momento, os dois teriam se envolvido em uma grande briga. Ela estava gritando e “fora de controle” no corredor do hotel. Por conta da cena, paramédicos foram chamados por receio de que ela estivesse passando por um "colapso mental".

Em post publicado no Instagram, a cantora pop escreveu:

“Para vocês saberem... essa notícia é falsa. Eu gostaria de respeito neste momento e que as pessoas entendessem que estou ficando mais forte a cada dia! A verdade é um saco, então alguém me ensine a mentir? Deusas por aí, estou atingindo meu poder superior e mais, espero que vocês também. Preciso de uma escova de dentes agora. PS: preciso de um expresso. PS: Não sei como me sinto compartilhando isso. Imagino que seja apenas uma garota e estou menstruada, então estou bravinha. Droga. Eu também torci meu tornozelo ontem à noite e paramédicos apareceram em minha porta ilegalmente. Eles não foram até meu quarto, mas me senti assediada. Estou me mudando para Boston. Paz.”

