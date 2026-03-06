Atriz de "The Good Doctor" revela ter sofrido ataque de cachorro e mostra ferimentos graves no rosto
Paige Spara contou que o animal "arrancou minha bochecha e meu lábio superior"
A atriz Paige Spara, conhecida por seu papel na série médica The Good Doctor ("O Bom Doutor", em português), revelou que sofreu um ataque de cachorro que deixou ferimentos graves em seu rosto. Segundo ela, o incidente aconteceu há cerca de um ano e resultou em múltiplos pontos na região da boca.
A artista, de 36 anos, contou nas redes sociais que o animal chegou a arrancar parte de seu rosto. Em uma publicação nos stories do Instagram, Spara compartilhou uma selfie recente, sorrindo e sem sinais aparentes da lesão.
“Pouco mais de um ano se passou e agora a mordida de cachorro que pegou minha bochecha e meu lábio superior está PRATICAMENTE CURADA. BONJOUR AMÉM!”, escreveu ela na legenda da foto.
Em seguida, a atriz publicou uma imagem feita logo após o ataque, na qual aparece com vários pontos ao redor da boca e arranhões no nariz. "Adeus, cicatrizes!", escreveu.
Spara não explicou como ocorreu o ataque nem onde ele aconteceu.
A atriz ganhou destaque inicialmente em 2015 ao participar da sitcom Kevin from Work, exibida pela ABC. Dois anos depois, integrou o elenco de The Good Doctor, no papel de Lea Dilallo, esposa do protagonista, o médico Shaun Murphy, interpretado por Freddie Highmore.
A série acompanha Murphy, um jovem cirurgião com Autismo e síndrome do sábio, que utiliza suas habilidades extraordinárias para salvar vidas no hospital fictício San Jose St. Bonaventure.