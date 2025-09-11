Atriz de "Wandinha", Catherine Zeta-Jones é alvo de críticas após comentário sobre criança

A- A+

Intérprete da personagem Mortícia na série "Wandinha", inspirada no universo ficcional de "A família Addams", a atriz Catherine Zeta-Jones, de 55 anos, vem enfrentando uma onda de críticas nas redes sociais depois de fazer um comentário considerado inadequado a respeito de um garoto de 12 anos.

Em entrevista ao programa "Late show with Seth Meyers", a atriz celebrou o fato de que sua participação na série da Netflix a aproximou de um público mais jovem. "Ganhei uma nova geração de fãs", afirmou. Na ocasião, ela relatou que, recentemente, durante uma partida de golfe com o marido, o também ator Michael Douglas, de 80 anos, foi surpreendida pela aproximação de um menino pedindo autógrafo. "Um garoto de 12 anos, muito bonito, veio até mim e pediu minha assinatura", disse.

Na sequência, Zeta-Jones comentou que o achou atraente. "Ele realmente era lindo. Então pensei: ‘Quando eu tiver 70 anos, esse menininho já vai estar com uns 33'."

O comentário repercutiu negativamente e gerou indignação nas redes sociais. Usuários acusaram a atriz de "romantizar" uma situação imprópria.

"Entendo que ela seja casada com alguém mais velho, mas naquela ocasião já era adulta e consciente da sua escolha. Falar desse jeito sobre uma criança não é aceitável. Fiquei chocada que ela acreditou que isso seria uma anedota fofa para dividir. Garota, pare já!", escreveu uma usuária do Reddit, em depoimento reproduzido pelo site "Page Six".

Outros internautas foram ainda mais duros, levantando até suspeitas de conotação criminosa. "Vale lembrar que mulheres também podem ser pedófilas. Ninguém 'normal' pensa assim. Nunca", criticou outro usuário na mesma plataforma.

