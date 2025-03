Atriz de 'Wicked' lamenta caso de transfobia em SP: "O público realmente se revoltou com situação"

A- A+

A atriz Fabi Bang, atriz do musical Wicked, comentou nas redes sociais o caso de transfobia que aconteceu numa apresentação do musical no teatro Renault, em São Paulo, na noite da última quarta-feira. A influenciadora Malévola revelou ter sofrido agressões verbais de uma mulher que ia assistir ao espetáculo. A suposta agressora foi vaiada pelos demais presentes e convidada a sair. Por isso, a sessão atrasou 18 minutos.

"Antes do show vou começar, a gente teve um um episódio de transfobia no foyer do teatro, acho que na fila da pipoca", disse Fabi. "Tanto a vítima quanto a pessoa que cometeu ato transfóbico sentaram na plateia, só que a própria plateia estava se manifestando muito para que essa pessoa saísse da sala do espetáculo, porque realmente essa mensagem e essa postura são totalmente contra a história que a gente está contando. Então o público realmente se revoltou com essa situação e o espetáculo foi atrasando. A gente ficou cerca de meia hora adiando o espetáculo até que a pessoa que cometeu o ato aceitasse se levantar da plateia e deixar a sala de espetáculo para prestar depoimento. Os seguranças do teatro ficaram tentando fazer com que ela se levantasse verbalmente, tentando convencer essa pessoa a se retirar da sala de espetáculo, porque o show não começaria enquanto ela não saísse."

A atriz contou que a mulher que se retirou estava com uma criança.

"Eu estava espiando pelo pelo buraco da fechadura, praticamente. A criança se levantou junto e o teatro inteiro estava gravando a situação, até que a criança colocou a mão no rosto e chorou copiosamente de vergonha. Me entristece muito toda a situação, principalmente isso acontecendo dentro de um ambiente como uma sala de teatro, em um ambiente onde nenhuma intolerância é bem-vinda, onde a gente está contando uma história que é exatamente uma história que nos faz refletir sobre a intolerância alheia e sobre a nossa própria intolerância e ignorância às vezes. E eu vi aquela criança chorando envergonhada."

O que aconteceu na peça Wicked

Antes da sessão das 20h, a influenciadora Malévola relatou ter sofrido uma agressão transfóbica de uma mulher no foyer do Teatro Renault.

"Eu fui vítima de transfobia por aquela mulher", disse Malévola, num dos vídeos. "Ela me chamou de homem".

Em várias imagens postadasnas redes, dá para ouvir vaias vindas da plateia, quando a situação já havia passado do foyer para dentro da sala.

Segundo a produção do espetáculo, em comunicado emitido nas redes sociais, "a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi prontamente acionada, compareceu ao Teatro Renault e dará prosseguimento às medidas de investigação criminal cabíveis ao caso."

