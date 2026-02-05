A- A+

Famosos Atriz do Oficina e ex de Otávio Augusto: quem é Beth Pinho, nova moradora do Retiro dos Artistas Ex-integrante de companhia de teatro em São Paulo é residente de uma das sete casas doadas por Marieta Severo em instituição carioca

A atriz Beth Pinho é uma das novas moradoras do Retiro dos Artistas, centenário espaço em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que serve de lar para idosos com trajetórias profissionais nas artes. Ex-mulher do também ator Otávio Augusto — com quem tem as filhas Manoela, de 53 anos, e Mariana, de 49 —, a artista participou do grupo Teatro Oficina, em São Paulo, entre as décadas de 1960 e 1970.

Beth é a nova moradora de uma das sete casas construídas no local por meio de doação da atriz Marieta Severo. A notícia foi divulgada nas redes sociais do Retiro dos Artistas nesta semana.



"Atriz por formação, Beth sempre teve um olhar especial para os bastidores e para a produção artística. Sua trajetória é marcada por uma atuação forte e comprometida com a classe artística: começou no Teatro oficina, foram 25 anos como vice-presidente e secretária-geral do Sindicato dos Artistas, além de dois anos como vice-presidente da Federação Internacional dos Artistas", descreve a página da instituição no Instagram.





O Retiro dos Artistas foi fundado em 1918 para apoiar profissionais do entretenimento em situação de vulnerabilidade. O espaço de 15 mil metros quadrados foi doado pelo jornalista e empresário tcheco Frederico Figner, pioneiro da indústria fonográfica no Brasil. A instituição conta com 43 moradores e depende de doações e trabalho voluntário.

Atualmente, os residentes contam com aulas de atuação e de dublagem no local. Em novembro de 2025, foi anunciada a criação de um centro cultural dentro da instituição, que contará com apresentações teatrais e musicais, sessões de cinema, contação de histórias e debates na biblioteca, exposições artísticas, bailes de dança de salão e diversas atividades voltadas para o estímulo cognitivo, como arteterapia e escrita autobiográfica

