LUTO Atriz e amiga de James Van Der Beek detalha últimos dias do ator e mostra foto do artista Estrela da série 'Dawson's Creek', ator que morreu aos 48 anos realizava tratamento contra câncer colorretal desde 2023

"É impressionante como alguém pode lutar tanto por tanto tempo, viajar o mundo enfrentando tantas batalhas e, ainda assim, continuar tão bonito enquanto faz isso", afirmou a atriz Stacy Keibler, ao detalhar como foram os últimos dias do amigo James Van Der Beek. Estrela da série "Dawson’s Creek" (1998-2003), o ator morreu aos 48 anos, na última quarta-feira (11), em decorrência de um câncer colorretal, doença com a qual lidou ao longo de quase três anos.

Nos últimos meses, devido ao avanço da neoplasia, James vinha usando uma cadeira de rodas, como se vê numa das imagens compartilhadas por Stacy Keibler no Instagram. "Passar estes últimos dias com você foi um verdadeiro presente de Deus. Nunca estive tão presente na minha vida. Quando você sabe que o tempo é sagrado, não desperdiça um único suspiro. Não tem pressa. Não fica rolando a tela do celular. Não se preocupa com o amanhã", emocionou-se a ex-lutadora e atriz.





Amigos do artista estão preocupados com a "pressão financeira" enfrentada pela viúva de James, a produtora Kimberly Van Der Beek, que agora cuida sozinha dos seis filhos do casal. Diante das dificuldades com as quais ela já vinha lidando em consequência dos altos custos médicos do tratamento do marido, pessoas próximas à família lançaram uma vaquinha on-line para levantar ajuda. Até o momento, foi arrecado US$ 1,3 milhão, o equivalente a R$ 6,7 milhões.





James Van Der Beek e seus seis filhos — Foto: Reprodução/Instagram

"Durante a doença, a família enfrentou não apenas desafios emocionais, mas também uma significativa pressão financeira, enquanto fazia tudo o que era possível para apoiar James e garantir seu tratamento", ressalta o comunicado escrito por amigos e James e Kimblery.

O texto informa que, após a perda de James, Kimberly e as crianças "enfrentam um futuro incerto". "Os custos dos cuidados médicos de James e da longa luta contra o câncer deixaram a família sem recursos. Eles estão se esforçando para permanecer em sua casa e para garantir que as crianças possam continuar seus estudos e manter alguma estabilidade neste momento extremamente difícil."

