Atriz Elizangela morre, aos 68 anos, após parada cardiorrespiratória

Morreu nesta sexta-feira (3), aos 68 anos, a atriz Elizangela, conhecida pelos papéis em novelas como “Roque Santeiro” (1985), “O Clone” (2001) e “A Força do Querer” (2017). De acordo com o portal de notícias G1, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.



Elizangela teria dado entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro, após ser atendida por equipes do SAMU. Houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso.

Em 2022, a atriz chegou a ficar internada no mesmo hospital onde faleceu, com sequelas respiratórias da Covid. Na ocasião, a prefeitura afirmou que ela não havia tomado nenhuma das doses da vacina.



Elizangela estava afastada da televisão desde 2019, quando fez uma participação na novela “A Dona do Pedaço”. Ela iniciou a carreira ainda criança, fazendo comerciais ao vivo e programas infantis nas extintas TV Tupi e TV Excelsior.

